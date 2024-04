Após morte de torcedor, Remo, Paysandu e FPF se pronunciam e repudiam atos violentos no clássico

O clássico Re-Pa do último domingo (7), válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, terminou com uma tragédia fora do estádio Mangueirão. Um torcedor azulino, identificado como Paulo Alexandre Silva, morreu baleado após uma confusão entre os torcedores na saída do jogo. Depois do episódio, o clube do Remo, Paysandu e a Federação Paraense de Futebol (FPF) se pronunciaram sobre o caso e repudiaram a violência no esporte.

"O Clube repudia quaisquer atos de violência, seja de quem for, e entende que o ambiente esportivo é um espaço democrático, inclusivo, de lazer e entretenimento, assim, temos como meta tornar o estádio de futebol uma atmosfera acolhedora e que possa ser frequentado por todas as famílias e pessoas", declarou o Remo por meio de uma nota.

O time azulino ainda destacou que "o futebol é um ambiente de paz e repudia qualquer ato desta natureza". Por fim, a equipe se solidarizou com os familiares e amigos da vítima.

VEJA MAIS

O Paysandu também repudiou a violência que cercou o estádio Mangueirão após o clássico. O Bicola destacou que o esporte é um entretenimento e não deve ser associado a atos violentos. O clube também pediu uma resposta rápida das autoridades sobre o caso.

"O clube também repudia toda e qualquer manifestação violenta dentro ou fora das praças esportivas e lembra que o esporte sempre tem de ser visto como entretenimento. Por fim, o Paysandu se solidariza com a família da vítima e espera por uma ação rápida das autoridades", disse o Papão.

Em nota, a FPF repudiou os atos e disse que não podemos "tolerar tais manifestações de covardia, pois elas vão de encontro aos mais fundamentais preceitos do espírito esportivo".

"Profundamente consternados, lamentamos o ocorrido e manifestamos nossa solidariedade à família e amigos da vítima, cuja vida foi tragicamente ceifada de forma injusta", completou a FPF.

O caso

Ainda não há muitos detalhes sobre o que levou ao início da confusão. Segundo as informações, torcedores do clube do Remo começaram uma briga no estacionamento do lado A do Mangueirão, reservado para a torcida azulina, após o fim do clássico.

No meio da confusão, um tiro acertou a vítima, que não resistiu e morreu no local. Em entrevista para a rádio Liberal Mais, o Coronel Marcelo, da Polícia Militar do Pará, confirmou que a briga foi entre torcidas do Remo e afirmou que imagens de câmeras de seguranças foram periciadas para identificar os envolvidos no episódio.

"Não teve confronto entre torcidas do Remo e do Paysandu. Foram torcedores do próprio Clube do Remo que se defrontaram e tivemos esse óbito. Não posso garantir que foi um confronto entre torcidas organizadas. Com as imagens revisadas, teremos algo mais preciso”, disse o Coronel da PM.

Além da violência fora do estádio, o jogo entre a dupla Re-Pa terminou com uma grande confusão dentro de campo entre os jogadores e comissões técnicas dos times.