Torcedores do Remo e Paysandu brigam nas ruas de Belém antes do clássico Re-Pa; vídeo

O clássico entre Remo x Paysandu deste domingo (7), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2024, foi marcado por brigas entre torcidas organizadas nas ruas de Belém. Confrontos entre membros das ditas “TOs” foram flagrados na Rodovia Augusto Montenegro, aos redores do Estádio Mangueirão, além também de Avenida Senador Lemos.

Na Rodovia Augusto Montenegro, quatro torcedores do remo cercaram um do Paysandu, que foi agredido com socos e chutes. As agressões só pararam quando conseguiram tirar a camisa do torcedor do Paysandu.

Já na Avenida Senador Lemos torcedores dos dois clubes se encontraram e entraram em confronto. Pedras, pedaços de paus e fogos foram usados na briga. A equipe de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar, para saber se teve algum torcedor detido, mas não teve retorno.