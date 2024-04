Torcida do Remo espalha faixas contra o Paysandu pelas ruas de Belém, no dia do Re-Pa

A rivalidade e a provocação entre torcedores do Remo e do Paysandu ganhou mais um capítulo. Na madrugada do domingo (7), algumas passarelas na avenida Almirante Barroso, principal vida de Belém, amanheceram com faixas estendidas pela torcida do Remo, no dia em que Leão e Papão se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2024.

Torcida do Remo espalha faixas provocando Paysandu no dia do RE - PA

Várias faixas também foram penduradas nas passarelas da avenida Júlio César por torcedores do Remo, em referência ao Paysandu.

Provocações contra o rival

Em uma das faixas, torcedores desenharam uma "mucura" - como os torcedores do Remo costumam citar o Paysandu - e citaram números do clássico, afirmando que o rival azulino é o empate, pelo fato do Leão ter mais vitórias no confronto direto que o Paysandu.

Outra faixa, com a frase "Bananas de Pijamas", faz alusão ao uniforme do Paysandu com o desenho que passava na década de 90.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (7), às 17h, no Mangueirão, pelo primeiro jogo da final do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com é também pela Rádio Liberal +.