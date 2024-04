Re-Pa: segundo embate de sequência de jogos marca disputa pelo título do Campeonato Paraense 2024

O confronto de número 773 entre Clube do Remo e Paysandu é marcado por ser o segundo jogo de uma sequência de quatro disputas entre os grandes rivais. A partida de ida da grande final do Campeonato Paraense 2024 será neste domingo (7), a partir das 17h, no Estádio do Mangueirão, e coloca em disputa não só o título da competição, mas a primeira vitória em clássicos neste ano.

Remo

Com o técnico Gustavo Morínigo, ainda invicto, o Leão busca a chance de conquistar o 48º título no Parazão. Após uma guinada com a troca de comandos, a equipe azulina não perdeu mais jogos e pavimentou um caminho até a final com um bom desempenho sob comando do técnico paraguaio.

No entanto, algumas baixas no elenco podem preocupar, como a do zagueiro Jaderson, peça importante na equipe azulina, que sofreu uma lesão na primeira partida da maratona de Re-Pa. Mas, mesmo com a baixa, a equipe azulina pode contar com os números para aumentar a confiança na disputa. No último Re-Pa na final do Parazão, em 2022, o Leão levou a melhor, e espera que o retrospecto se repita este ano.

Paysandu

Maior vencedor do Campeonato Paraense, o Paysandu busca o 50º título na competição, podendo empatar com o Bahia e se tornar o terceiro maior detentor de títulos em campeonato estadual do Brasil. A equipe de Hélio dos Anjos chega motivada para a conquista do título.

O Paysandu chega à final do campeonato em alta, após uma campanha sólida e consistente. O time terminou a primeira fase na liderança, com 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, somando 33 pontos. Na semifinal, eliminou o Águia de Marabá com um placar agregado de 5 a 1, e deve confiar no número de êxitos no estadual para a conquista do título.

Dupla Re-Pa sem gols

Clássico do futebol paraense, este já é o terceiro jogo entre Clube do Remo e Paysandu este ano, no entanto, nenhuma das duas equipes conseguiu abrir o placar nos embates, com dois empates sem gols até o momento.

No primeiro jogo, ainda na primeira fase do Parazão, Remo e Paysandu se enfrentaram em um “clima de final” promovido pelas torcidas, que fizeram, na oportunidade, uma pequena batalha de mosaicos, celebrando seus respectivos times. Mas, o clima não se estendeu para o campo e em uma partida sem grandes destaques, os times empataram sem abrir o placar.

Na estreia da “maratona” de jogos, na partida de ida pela semifinal da Copa Verde, na última quarta-feira (3), Remo e Paysandu empataram sem gols novamente, mesmo com grandes oportunidades tanto no primeiro, quanto no segundo tempo, nenhum dos times conseguiu finalizar.

Ribamar, do Clube do Remo, foi um dos grandes destaques da partida pela Copa Verde, no entanto, acabou perdendo as melhores chances de gol do jogo. O atacante esteve “cara-a-cara” com o gol pelo menos cinco vezes, mas não conseguiu finalizar, perdendo a chance de abrir o placar para o Leão, e se tornando alvo de críticas do torcedor azulino. “Nosso maior adversário foi o Ribamar”, chegou a escrever um torcedor em uma rede social.

Do lado alviceleste, Nicolas, maior artilheiro do time, também não conseguiu abrir o placar para o Papão. Só no Parazão 2024, o atacante já tem 10 gols marcados, no entanto, ele também não conseguiu abrir vantagem em cima do rival, mesmo com seu histórico impressionante em cima do rival. De 118 partidas com a camisa alviceleste e 49 gols, oito foram em cima do Remo, o que o tornou o maior artilheiro do clássico Re-Pa no século XXI.

A partida de ida da grande final do Parazão 2024 terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, e cobertura completa pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Campeonato Paraense 2024 - final

Clube do Remo x Paysandu

Data: domingo (7)

Hora: 17h

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Vidal, Ícaro, Bruno Bispo, Raimar, Paulinho Curuá, Jaderson, Pavani, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.

Paysandu: Diogo Silva, Edílson, Wanderson, Lucas Maia, Bryan Borges, Gabriel Bispo, João Vieira, Biel, Vinícius Leite, Edinho e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.