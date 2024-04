Primeiro Re-Pa da final do Campeonato Paraense terá VAR e árbitro Fifa

Neste domingo (7), às 17h, Remo e Paysandu começam a decidir o título estadual de 2024. O embate em dois tempos será realizado no templo central do futebol paraense, o estádio do Mangueirão. Para o confronto, a Federação Paraense de Futebol (FPF) designou árbitro Fifa e trouxe também o VAR, recurso de vídeo da arbitragem.

Através da Comissão de Arbitragem, ficou definido que o árbitro central será o catarinense Braulio da Silva Machado. Ele terá como assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MASTER/MS) e Alex dos Santos (CBF/SC).

A arbitragem paraense também marcará presença no clássico. O quarto árbitro será Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior, e o quinto ficou com Nayara Lucena Soares.

Fernando José de Castro será o analista de campo. Já a equipe responsável pelo VAR será composta por Djonaltan Costa de Araújo, Luis Diego Nascimento Lopes, Gleika Oliveira Pinheiro e Olivaldo da Silva Moraes. O Quality Manager será o também paraense Lúcio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos.