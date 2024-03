Arbitragem feminina: crece a presença de mulheres árbitras na elite do futebol no Pará

O futebol, historicamente, é um esporte dominado pelos homens, seja como atletas, técnicos, dirigentes ou na arbitragem. No entanto, nos últimos anos, houve um crescimento na participação e visibilidade feminina no esporte, não só com jogadoras, mas também como árbitras. É o que mostram as escalas de árbitros divulgadas a cada rodada do Parazão pela Federação Paraense de Futebol (FPF) em levantamento feito pelo Grupo Liberal na semana do dia 8 de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, houve um aumento de 17% no número de escalas femininas em relação ao ano passado. No ano passado, 23 escolhas de arbitragem na primeira fase do Parazão foram destinadas a mulheres. Nesta temporada, o número aumentou para 27. Além disso, todos os jogos da etapa classificatória do Estadual de 2024 tiveram a presença delas.

A paraense Gleika Pinheiro é árbitra central chancelada pela Federação Paraense de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A profissional é a única mulher do estado na posição. Para ela, o quadro atual da arbitragem paraense ainda é muito baixo em comparação com o dos homens e muito coisa ainda precisa ser feita para aumentar a participação feminina.

"Ainda é um quadro muito baixo, antes era um pouco maior, mas mesmo assim eram poucas mulheres em jogos. Ainda somos muito poucas num espaço onde tem muitos homens e a gente precisa melhorar isso", apontou.

Evolução

Gleika começou na arbitragem por acaso. No início, ela não tinha interesse no futebol e gostava de atletismo, modalidade em que ela foi atleta por alguns anos. Após sair do esporte, a árbitra fez faculdade de educação física e virou instrutora dos árbitros. Com o tempo, passou a se interessar pela área e fez o curso.

A paraense começou a apitar em 2017, em jogos das categorias de base. Dois anos depois, ela estreou no estadual da Segunda Divisão como quarto árbitro e no ano seguinte no Parazão na mesma posição. A primeira partida como árbitra central no Campeonato Paraense ocorreu em 2022, quando apitou Castanhal e Itupiranga. Neste ano, Gleika já comandou Canaã e Caeté, na primeira fazer do Parazão.

"Foi incrível porque foram quatro anos trabalhando para poder chegar nesse momento. Sabemos que é um pouco difícil no nosso quadro feminino buscar esse espaço. Mas vamos buscando, mostrando que temos capacidade e a comissão vai confiando no nosso trabalho para dar essas oportunidades, mesmo com o bloqueio que alguns clubes colocam na federação por ser um mundo machista ainda, mas eles estão abrindo essa porta para o quadro feminino", declarou a árbitra.

Hoje, o quadro de arbitragem da FPF possui 110 profissionais, sendo 17 mulheres, onde 14 estão atuando. Esse número representa 15% dos árbitros chancelados. Fernando Castro, presidente da Comissão de Arbitragem da federação, reconheceu que houve uma pequena evolução nos últimos anos.

"Já temos uma pequena evolução em relação a anos anteriores. A mulher está muito mais presente no mundo do futebol, em todas as áreas. Esse incentivo em arbitragem é interessante porque damos oportunidades para mulheres que fazem faculdades na área do esporte a seguirem um caminho de trabalho", destacou o presidente.

De acordo com Gleika, infelizmente, ainda é pouco o número de mulheres que terminam um curso e se mantêm na arbitragem, seja pelo preconceito, falta de suporte, estruturas ou motivação.

"Vi uma evolução no quadro feminino, principalmente nos últimos três anos, em relação ao querer. As meninas começaram a querer participar, se desenvolver, mostrar que são capazes e essas oportunidades começaram a ser dadas, ainda não é o bastante", apontou Gleika. "Esse ano a gente vê que muitas melhoraram e foram indicadas para a CBF. Três foram escolhidas para fazer o teste. Já foi um marco muito grande e isso é uma vitória para a gente. Então, é cada vez mais tentar fazer com que o nosso quadro feminino passe no teste masculino, que atualmente só temos duas", completou a árbitra.

Desafios

Felizmente, Gleika nunca sofreu nenhum tipo de agressão que ela tenha considerado forte. Mas reafirmou que existe uma "barreira" e sempre há comentários tentando desmerecer a posição dela.

Para Fernando Castro, essa resistência em aceitar a mulher em jogos é "cultural" e o maior desafio dos órgãos nos últimos anos. Ele apontou que é preciso um trabalho de educação.

"A resistência do meio de futebol é uma questão cultural e nosso maior desafio nos últimos anos. Precisamos educar a sociedade para ter um olhar mais amplo sobre o profissional. Quanto mais você massifica a arbitragem feminina, mais isso é aceito culturalmente. Temos mulheres, por exemplo, em quase todas as escalas de arbitragem do Parazão.

Na Copa do Mundo de 2022, pela primeira vez, uma mulher apitou uma partida do torneio, a francesa Stéphanie Frappart. Mas o número de mulheres apitando os jogos masculinos ainda é muito pequeno. Gleika explicou que, para uma mulher chegar a ser árbitra central, o processo é mais longo do que para ser assistente. Isso pode dar luz sobre o porquê de mais mulheres optarem por essa área. Contudo, a paraense ressalta que o preconceito nas escalações ainda é um fator que persiste.

"Depende muito de como é a federação, o envolvimento dos clubes com a federação, o preconceito que ainda existe muito e a capacidade da pessoa. Mas, na maioria das vezes, é mais a resistência que existe sobre a arbitragem feminina. Então, para ser assistente, não sobre ser mais fácil, mas, a meu ver, a oportunidade é dada mais rápido. Muitas se identificam logo também e na escola os instrutores falam que será um caminho mais rápido", apontou.

Gleika ama a arbitragem. Para ela, o momento em jogo não é apenas uma obrigação, mas também um espaço para aproveitar e dar o seu melhor em campo. Agora, a paraense visa evoluir e melhorar ainda mais, para apitar partidas da CBF e, futuramente, chegar na FIFA.

"Cada vez mais a gente vê mulheres conquistando seus espaços por competência. É importante lembrar que o nível de exigência dos nossos cursos é o mesmo para homens e mulheres, então se ela conquistou um espaço é por pura competência. Aquela pessoa que olha com algum olhar preconceituoso terá que mudar seus conceitos", concluiu Fenando Castro.