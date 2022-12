Copa do Mundo 2022: Fifa anuncia primeiro trio de arbitragem feminina, com brasileira de assistente

Logo mais, a partir das 16 horas, a Copa do Mundo do Catar terá uma estreia histórica. Pela primeira vez, em Copas do Mundo, um trio de arbitragem feminina irá comandar uma partida oficial, depois de 92 anos de história do maior torneio de seleções do planeta. A francesa Stéphanie Frappart, a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina vão comandar a partida entre Costa Rica e Alemanha, pelo grupo E.

SAIBA MAIS



A decisão histórica agradou bastante os técnicos das duas seleções. Para Hansi Flick e Luis Fernando Suárez, as mulheres estão aptas a fazerem um bom trabalho. “Eu confio 100% nela. Acho que ela merece estar aqui” afirmou Flick, técnico da Alemanha, enquanto o colega e adversário se mostra um admirador das mulheres no comando do apito.

“Sou um admirador profundo de tudo que as mulheres têm conquistado e acho que elas têm que continuar conquistando. Especialmente nesse esporte que é muito sexista. É difícil atingir esse espaço e acho que é um passo positivo para o futebol” apoia.