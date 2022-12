Alemanha joga a vida na Copa do Mundo de 2022 diante da Costa Rica nesta quinta (1°)

Tida como uma das postulantes ao título antes do início da Copa do Mundo de 2022, a Alemanha vive situação delicada nesta fase de grupos. A tetracampeã mundial é a lanterna do Grupo C do Mundial e precisa vencer a Costa Rica nesta quinta-feira (1º), às 16h (de Brasília), no estádio Al Bayt para continuar sonhando com uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Para garantir classificação, os alemães precisam vencer o rival desta quinta e torcer para a Espanha não ser surpreendida pelo nipônicos. Um empate no outro jogo e os germânicos vão precisar do saldo de gols para não repetirem a eliminação de 2018, na Rússia.

Virtuais eliminados após a goleada sofrida para a Espanha na estreia por 7 a 0, os costa-riquenhos surpreenderam o mundo e bateram o Japão por 1 a 0. Chegaram aos três pontos e uma vitória sobre a Alemanha os classifica independente de outros resultados. Em caso de empate, a Costa Rica precisa torcer para que os espanhois vençam os japoneses.

Ambas as equipes terão poucos desfalques para o confronto decisivo. Na Alemanha, o lateral-esquerdo Raum foi diagnosticado com uma pequena fratura na costela e é dúvida. Já do lado da Costa Rica, o zagueiro Calvo está suspenso por ter tomado o segundo cartão amarelo.

A partida entre Alemanha e Costa Rica também marcará um fato inédito na Copa do Mundo. O jogo será o primeiro das Copas a ter uma árbitra mulher, a francesa Stéphanie Frappart.

Ficha técnica:

Alemanha x Costa Rica

3ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2022

Data: 1 de dezembro de 2022 (quinta-feira)

Hora: 16h (de Brasília)

Local: Al Bayt Stadium, em Al Khor (Qatar)

Árbitra: Stéphanie Frappart (França)

Assistentes: Karen Diaz Medina (México) e Neuza Back (Brasil)

VAR: Kathryn Nesbitt (Canadá)

Alemanha: Neuer; Kehrer (Klostermann), Süle, Rüdiger e Günter (Raum); Kimmich, Goretzka e Gündogan (Müller); Musiala, Füllkrug e Sane (Gnabry). Técnico: Hansi Flick.

Costa Rica: Navas; Duarte, Waston e Chacon; Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo, Torres e Campbell; Contreras. Técnico: Luis Fernando Suarez