Copa do Mundo 2022: com brasileira no trio, francesa será a primeira a apitar um jogo do mundial

Stéphanie Frappart comandará a partida entre Costa Rica e Alemanha, que ocorre nesta quarta-feira (30), às 16h. Esta é a primeira vez que uma árbitra mulher apita uma partida da Copa do Mundo de futebol masculino, no mundial do Catar. Além disso, o jogo terá um trio de arbitragem completamente feminino, que contará com a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina como assistentes.

Stéphanie Frappart também foi a primeira mulher a apitar uma partida do Campeonato Francês e da Supercopa da UEFA, em 2019. Além disso, em 2020, fez história ao comandar uma partida da Liga dos Campeões e da Champions League.

VEJA MAIS

A francesa também apitou a partida entre Holanda e Letônia pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, em 2021.

Já a árbitra assistente Neuza Back já atuou no Mundial de Clubes, que ocorreu no Catar em 2021, e nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A brasileira faz parte do quadro de arbitragem da FPF, CBF, Conmebol e FIFA.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)