Copa do Mundo 2022: confira quanto cada árbitro ganha por jogo no Mundial

Tão importante quanto os jogadores em campo, os árbitros são os grandes responsáveis por dar um andamento eficaz e assegurar que a partida ocorra conforme as regras do futebol, principalmente em uma Copa, quando várias seleções disputam o título de melhor do mundo. Mas, afinal, quanto um árbitro recebe para apitar uma partida no Catar? O jornal espanhol "AS" divulgou detalhes sobre a remuneração, confira.

Conforme informações do jornal espanhol divulgadas pelo GE, o juiz principal recebe um montante de R$ 27 mil em cada jogo da fase de grupos. No entanto, no mata-mata, a quantia é dobrada, e chega a aproximadamente R$ 54 mil.

Já os assistentes e o quarto árbitro recebem metade desse valor, sendo R$ 13,5 mil na fase de grupos e R$ 27 mil no mata-mata. A arbitragem de vídeo tem uma remuneração de R$ 16 mil na fase de grupos e R$ 27 mil na fase do mata-mata.

Na Copa do Mundo do Catar, o Brasil tem dois árbitros principais: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, além dos assistentes e quarto árbitro Bruno Pires, Bruno Boschilia, Danilo Manis, Neuza Inês Back e Rodrigo Figueiredo, o que coloca o país com o maior número de representantes na arbitragem, acompanhados da Argentina.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)