Contra o Catar, Holanda tenta carimbar passaporte para as oitavas de finais da Copa do Mundo 

A terça-feira (29) será de decisão no grupo A da Copa do Mundo. A Seleção da Holanda, uma das mais tradicionais no Mundial, terá pela frente o Catar, equipe anfitriã e que já está eliminada da competição. Os lideram a chave com quatro pontos e lutam por uma das vagas na próxima fase da competição. A partida terá início às 12h, no Al Bayt Stadium, na cidade de Al Khor, no Catar.

Uma vitória garante a Holanda nas oitavas de finais do Mundial. Um empate também coloca a Seleção Holandesa na próxima fase, porém, a equipe europeia quer o primeiro lugar do grupo, que pode não acontecer em caso de igualdade no seu jogo e tendo um vencedor entre Equador x Senegal.

Na última rodada a Holanda empatou em 1 a 1 com o Equador, em uma partida que não agradou aos holandeses e agora, diante do Catar, é a chance de consolidar a equipe na competição. O técnico Louis Van Gaal pode poupar alguns atletas, um deles pode ser o zagueiro Mathis De Ligt, que está pendurado com um cartão amarelo.

Já o Catar é o lanterna do grupo A com nenhum ponto. A equipe anfitriã perdeu as duas partidas no Mundial (2 a 0 para Equador) e (3 a 1 para Senegal) e tenta se despedir da Copa do Mundo de forma digna.

FICHA TÉCNICA

Local: Al Bayt Stadium

Data: 29.11.2022

Horário: 12h

HOLANDA: Noopert; Timber, Van Dijk e Nathan Aké; Dumfries, Koopmeiners, Frenkie de Jong e Blind; Classen, Gakpo e Bergwijn. Técnico: Louis Van Gaal

CATAR: Barsham; Ismael Mohammed, Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan e Homam Ahmed; Boudiaf, Al Haydos e Madibo; Almoez Ali e Akram Afif. Técnico: Felix Sánchez