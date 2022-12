Copa do Mundo 2022: Tite comenta possíveis adversários nas oitavas e escolha de Daniel Alves; veja

Às vésperas da terceira e última partida da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva, onde falou um pouco sobre a decisão de escalar um time reserva para enfrentar Camarões, nesta sexta-feira (2), e a escolha por Daniel Alves, que faz sua estreia na Copa do Catar aos 39 anos, sendo o jogador mais velho a atuar na competição.

Embora já esteja classificado, o Brasil parte para a definição de lugar. Se passar em primeiro, enfrenta o segundo colocado no grupo H. Caso seja o segundo, encara o líder da mesma chave, ou seja, é possível que a seleção jogue contra Portugal, Gana ou Uruguai, já que a Coreia, terceira colocada, recebe a seleção portuguesa embalada e as chances são reduzidas.

O detalhe é que Uruguai, Gana e Coreia jogaram contra o Brasil no período de amistosos pré-Copa do Mundo. "Não procuro ficar voltando a essa situação. Tem toda uma comissão técnica se aprofundando nisso. Temos 26 atletas de altíssimo nível. Quem vai jogar? Aí, você pega o Fabinho titular no Liverpool, Ederson no City, Martinelli e Jesus no Arsenal... É muita competição. E dou as melhores condições para que eles compitam no mais alto nível, mas não procuro me aprofundar para te dar uma resposta. A Tunísia que nós vencemos, venceu a França. Para o próximo jogo, tem uma equipe acompanhando", avalia.

Tite, no entanto, não conseguiu fugir da principal questão levantada pelos jornalistas, que é sobre a presença de Daniel Alves em campo, que vem sendo muito questionada desde a escalação, por conta da idade avançada do lateral, que chega no Catar beirando os 40 anos.

"A gente não pode achar que vai agradar a todos. Vi uma entrevista do Scarpa: 'Pessoas que estavam no meu aniversário e torceram contra'. Não temos a pretensão de ser unanimidade. A gente representa alguns e não representa os outros. Mas a gente representa com orgulho, amor e paixão. E o Dani faz isso, eu respeito muito ele chegar onde chegou. Ele é muito mais que só jogar futebol, ele transcende o futebol", garante.

O treinador da seleção explicou o porquê de não ter escalado o ala antes, contra a Suíça, no lugar de Danilo. Neste jogo, vencido por 1 a 0, o titular foi Eder Militão. Sobre essa escolha, Tite foi taxativo e deu o seu ponto de vista tático, que naquele momento favorecia a entrada do zagueiro do Real Madrid.

"Temos jogadores com características diferentes. Quando o Dani fala de ataque, falo um pouco mais atrás de construção e armação. É um jogador com virtudes técnicas impressionantes. Por isso tem essa longevidade. A exigência dele não é física e de velocidade porque nunca foi assim. Compete a nós dar estrutura para ter a possibilidade de utilização ou de um jogador que faça mais a função de marcação como o Danilo e o Militão.

Brasil e Camarões se enfrentam nesta sexta-feira (2), a partir das 16 horas (Brasília), no estádio Lusail. Atualmente, os brasileiros lideram o grupo G, com seis pontos, seguidos por Suíça, com três, Camarões e Sérvia, com um ponto cada.