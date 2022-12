Copa do Mundo 2022: Alvo de polêmicas, estádio é considerado o mais sustentável da história da Copa

Palco da classificação brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o Estádio 974 tem algumas curiosidades em torno dele. Feito com containers, a praça esportiva será desmontada ao final do torneio. Com a arquitetura inovadora, o local foi erguido na zona portuária de Ras Abu Abboud, a 7 km de Doha, capital do país, às margens do Golfo.

Sustentável

Não à toa, o 974 é uma homenagem ao comércio marítimo. O Estádio foi construído com exatamente este número de containers de navios feitos de aço reciclável, de acordo com o próprio país. No entanto, não é somente por causa da reciclagem que o palco é considerado o mais sustentável da história dos Mundiais.

Estádio 974 fica próximo do mar (Divulgação)

O 974 é o único até aqui construído em uma costa. Com isso, além do visual diferenciado dos demais estádios da Copa, a praça esportiva é a única que não precisa de ar-condicionado, já que conta com a brisa natural em meio ao calor catari.

Reclamações

Por falar em inovações, o Estádio 974 é o primeiro padrão FIFA que é completamente desmontável. Ou seja, ele pode ser remontado para receber outros eventos ou ser reutilizado em outros projetos. Aliás, foi isso que o próprio Catar prometeu: o país anunciou que os assentos e o teto serão usados em parques populares. Ao longo do Mundial, o Estádio tem capacidade para 44 mil torcedores.

Apesar de todas as novidades, o Estádio 974 não escapou das críticas. Depois da partida contra a Suíça, em que o Brasil venceu por 1 a 0, na última segunda-feira (28), o atacante Richarlison apontou falhas no campo:

"O gramado é um pouquinho ralo, fica ruim de dominar a bola. Estamos acostumados com um tapete na Europa, chega aqui e está ralo, faltando grama, aí dificulta. Mas se vai estar difícil para gente, vai estar para o adversário também", afirmou o camisa 9.

Estádio 974 é o mais sustentável (Divulgação)

Polêmicas

Assim como todos os Estádio desta Copa do Mundo, o 974 também esteve envolvido em polêmicas, em relação às denúncias de trabalho em condições análogas à escravidão. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian revelou que mais mais de 6,5 mil trabalhadores morreram durante a construção no palco esportivo. Mas o governo local contestou os números.

Segundo dados oficiais, morreram 40 operários que trabalhavam na construção dos estádios do Catar. Além disso, apenas três foram a óbito em razão do trabalho.

Em meio às controvérsias, instituições internacionais e as Seleções da Alemanha, Holanda e Noruega denunciaram as violações trabalhistas e de direitos humanos no Catar. Enquanto a Dinamarca, no empate contra a Tunísia, usou uma camisa toda vermelha – que tampava até o escudo –, em protesto contra as condições dos operários.

Jogos

Além da vitória do Brasil sobre a Suíça, o Estádio 974 recebeu a classificação da Argentina sobre a Polônia, por 2 a 0, na última quarta-feira (30). A praça esportiva também receberá Sérvia x Suíça, na sexta-feira (2), às 16h, e o provável jogo da Seleção Brasileira nas oitavas, no dia 5 dezembro.

Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo do Catar pelo portal OLiberal.com.