Copa do Mundo Feminina: Árbitras brasileiras são parceiras em campo e na vida

Edina Alves e Neuza Back compartilham mais do que apenas a profissão de árbitras. A dupla tem um forte companheirismo dentro e fora de campo. Elas são amigas inseparáveis e moram juntas há 16 anos em São Paulo.

As amigas atuaram na estreia do 1º dia da Copa do Mundo Feminina, ao lado de Leila Cruz e Daiane Muniz. Juntas, elas representaram o Brasil na arbitragem do jogo entre Austrália e Irlanda.

Neuza, de 38 anos, nasceu em Saudade, no Oeste de Santa Catarina, e está em sua terceira Copa. Formada em educação física, ela fez sua estreia como bandeirinha no Campeonato Catarinense, em 2008. Porém, por seu notável talento, rapidamente chegou ao patamar de elite na arbitragem nacional do futebol masculino.

Do outro lado, temos Edina, de 43 anos, natural de Goioerê, no Paraná. Considerada a quarta melhor árbitra do mundo, ela já atuou como ala-armadora no basquete e jogou futebol durante a adolescência. No entanto, foi com o apito que encontrou seu verdadeiro chamado.

Edina entrou para a história como a primeira mulher a ser convocada para uma Copa masculina, em 2021, abrindo caminho para a arbitragem feminina em um Mundial de Clubes. Hoje em dia, as amigas compartilham o mesmo sonho de atuar nas eliminatórias do Mundial Masculino

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Dinamarca x China: onde assistir ao vivo e online hoje pela Copa do Mundo Feminina]]

Outra coisa que elas tem em comum é a paixão por colecionar itens de futebol. Neuza possui uma coleção com mais de cem camisas de times, representando os jogos em que ela atuou ao longo de sua carreira. Enquanto isso, Edina guarda bolas de partidas importantes como troféus.

Quando estão de folga, as duas costumam comparecer em outros jogos para prestigiar e fortalecer o trabalho de suas colegas de profissão.

Para Edina, Neuza é a melhor assistente do mundo, enquanto Neuza destaca que sua amiga tem tudo que um excelente árbitro precisa ter. A amizade e o apoio mútuo entre essas duas profissionais talentosas são admiráveis e servem de exemplo para a arbitragem feminina no esporte.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)