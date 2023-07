Ídolo da Seleção, Cristiane se diz surpresa por ausência da Copa do Mundo

A atacante Cristiane, com 55 gols pela seleção brasileira e presente na última Copa do Mundo, está ausente da equipe desde fevereiro de 2021. Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", a jogadora de 38 anos, experiente e integrante do Santos, manifestou surpresa com a falta de oportunidades sob o comando da técnica Pia Sundhage.

“Não tive nenhum atrito interno com o CBF ou qualquer diretor que seja. E com a Pia, eu sinceramente eu não sei. Juro que eu gostaria de saber o motivo”, declarou a atacante.

A atacante não foi incluída na seleção para a Olimpíada de Tóquio e ficou fora das convocações desde então. No entanto, ao ser questionada sobre a ausência de Cristiane, a técnica Pia Sundhage preferiu não comentar sobre jogadoras que não foram relacionadas para o Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

"Acho que, para mostrar respeito às 26 jogadoras que estamos levando, quero falar destas jogadoras. Elas são o principal na Copa do Mundo – disse Pia, na entrevista coletiva do dia da convocação"