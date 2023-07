Dinamarca x China: onde assistir ao vivo e online hoje pela Copa do Mundo Feminina

A partida Dinamarca x China será neste sábado (22), pela primeira rodada do grupo D da Copa do Mundo Feminina. O jogo começa às 9h (horário de Brasília) - às 22h no horário local - no Perth Rectangular Stadium, em Perth, Austrália.

Onde assistir Dinamarca x China ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv, mas também pela internet no Cazé TV e no FIFA+.

Dinamarca x China: como chegam

Dinamarca e China se reencontram em um Mundial após 32 anos. A última partida terminou empatada em 2 a 2 na primeira Copa Feminina da história, em Guangzhou, na China, em 1991. Aliás, o técnico chinês naquele ano era justamente o atual, Shui Qingxia.

Ao todo, as seleções já se enfrentaram 14 vezes. Foram três vitórias da Dinamarca, nove da China e dois empates. O último duelo foi em 2019, quando a Dinamarca venceu por 1 a 0, pela Algarve Cup.

Prováveis escalações: Dinamarca x China

Dinamarca: Lene Christensen; Rikke Sevecke, Stine Ballisager, Simone Boye Sørensen, Katrine Veje; Josefine Hasbo, Karen Holmgaard, Kathrine Kühl; Janni Thomsen, Pernille Harder e Amalie Vangsgaard. Técnico: Lars Søndergaard.

China: Zhu Yu; Li Mengwen, Wu Haiyan, Yao Wei, Chen Qiaozhu; Yang Lina, Zhang Rui; Zhang Xin, Wang Shuang, Zhang Linyan; Wang Shanshan. Técnica: Shui Qingxia.

FICHA TÉCNICA

Dinamarca x China

Local: Perth Rectangular Stadium, em Perth, Austrália

Data/Horário: 22/07/2023, às 9h (de Brasília)