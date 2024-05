Pai de Neymar teria assumido que jogador espera o terceiro filho: 'não temos problema em assumir'

Neymar está no centro de uma polêmica devido aos rumores sobre a chegada de um possível terceiro filho. O jogador já é pai de dois filhos, Davi Lucca e Mavie, mas rumores sugerem que a influenciadora Amanda Kimberly está grávida dele.

De acordo com os relatos, eles esperam uma menina, que já tem um nome escolhido. O jornalista Leo Dias afirmou que a família de Neymar está se preparando para a chegada da nova filha do craque e compartilhou a opinião de Neymar da Silva Santos sobre a situação.

Durante sua participação em um podcast, Leo Dias comentou sobre a polêmica envolvendo Neymar. Ele, conhecido por trazer informações exclusivas sobre celebridades, disse ter conversado com o pai de Neymar sobre a gravidez. Segundo o jornalista, o pai de Neymar expressou disposição para ajudar se a menina, que será chamada Helena, for de fato filha do jogador.

"A família de Neymar está oferecendo todo o suporte. Eu falei com o pai de Neymar, e ele disse: 'Olha, é uma vida. Se realmente for do meu filho, acredito que seja, não temos problema em assumir. Temos dinheiro, vamos providenciar tudo o que for necessário'", revelou o jornalista.

Titia já ama muito

Além do pai de Neymar, Leo Dias afirmou ter conversado com a irmã do jogador, Rafaella Santos. Segundo ele, a influenciadora está entusiasmada com a gravidez. "Ela disse: 'Eu amo a Kimberly e aqui o bebê será muito bem-vindo'", revelou. Rafaella já era amiga de Kimberly antes da gravidez.