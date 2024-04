Neymar é detonado na web por jogar pôquer durante festa da filha, Mavie

Neymar causou mais uma polêmica nas redes sociais na última quinta-feira (11/04), após ser visto jogando pôquer durante o “mêsversário” de seis meses da filha, Mavie, fruto da relação com Bruna Biancardi.

No vídeo repercutido, o jogador aparece ao lado da bebê enquanto a família canta parabéns para a criança. Neymar então tira atenção do momento para dar andamento ao jogo de apostas online que fazia no meio da celebração. Ele solta a mão da bebê para realizar mais uma aposta e logo depois volta a se concentrar na filha. No X, antigo Twitter, os internautas criticaram a postura do atleta e até comentaram sobre vício em jogos.

VEJA MAIS

“Esse cara está absolutamente acabado. Ele está jogando pôquer no meio do aniversário da filha”, disse um internauta."Olha essa parada aqui, irmão... Simplesmente Neymar no meio dos parabéns da filha solta a mão dela para jogar pôquer. Que bizarro", comentou outro. "Neymar tá completamente ENTREGUE ao pôquer, papo de vício mesmo. Festa de 6 meses da filha e o cara preocupado com isso", escreveu mais um.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)