Grávida de Neymar, Amanda Kimberlly posta homenagem à filha; veja

Amanda Kimberlly, que está à espera de Helena, sua filha com Neymar Jr. continua discreta nas redes sociais e evita mostrar como está sua gestação, descoberta recentemente.

Nesta semana, a modelo decidiu compartilhar detalhes da gravidez com sua amiga Andressa Castorino, que tem um filho com Lipe Ribeiro, ex-participante de A Fazenda (Record) e de realities de pegação da MTV Brasil.

Amanda e Andressa compartilharam, nos stories de seus perfis no Instagran, um registro juntas, em que aparecem de mãos dadas, mostrando anéis que ambas têm, em homenagem aos filhos. Kimberlly aparece usando o anel com um pingente de menina, em homenagem à Helena, e Andressa usa o anel que simboliza Dom, filho que teve com Lipe Ribeiro em junho do ano passado.