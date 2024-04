Neymar vai jogar no Santos? Veja a duração e detalhes do contrato do atacante no Al-Hilal

Neymar vai voltar a jogar no Santos? As recentes aparições do craque brasileiro na Vila Belmiro, interior de São Paulo, têm motivado manifestações de torcedores do clube que sonham com a volta do jogador, que atualmente está com 32 anos. No entanto, o atacante, que está em recuperação de uma grave lesão, possui contrato com o clube saudita até o fim da temporada 2024/2025. Neymar foi anunciado pelo Al-Hilal em agosto do ano passado, por 90 milhões de euros (R$ 540 milhões na época). Essa foi a maior contratação feita por um time não europeu na história do futebol.

Na Arábia Saudita, o ex-atacante do PSG recebe um salário equivalente à cerca de R$ 70 milhões por mês, praticamente o dobro do que o camisa 10 recebia no time francês. O vínculo de dois anos com o Al-Hilal prevê ganhos de 320 milhões de euros (quase R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais no período. Ainda segundo o jornal francês ‘L'Equipe’, o desejo do brasileiro seria retornar ao futebol europeu após o fim do vínculo com o clube saudita.

Boatos de retorno ao Santos

Recentemente, Neymar esteve presente em algumas ocasiões na Vila Belmiro, aumentando os rumores de possível volta ao Santos. Ainda no Brasil, o atacante foi destaque do pré-jogo entre Santos e Palmeiras, pela final do Campeonato Paulista, no último domingo (31). Convidado pela diretoria do Peixe para participar do cerimonial da partida, Neymar deixou Miami às pressas em direção à Baixada Santista e entrou segurando a taça do Paulistão no gramado da Vila Belmiro.

Em março deste ano, o capitão e volante da equipe santista, Diego Pituca, revelou que Neymar pode voltar ao Santos em 2025. De acordo com ele, o jogador do Al-Hilal fez a revelação na noite em que assistiu ao clássico entre o Peixe e o Corinthians, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, em fevereiro.

VEJA MAIS

“Em 2025, ele está de volta. Vamos ver agora, estamos confiando na palavra dele” disse o atleta em entrevista. E não para por aí! Marcelo Teixeira, Presidente do Santos, está se aproximando cada vez mais de Neymar e sua família. O dirigente, porém, trata o retorno do atleta ao clube paulista com cautela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)