Sob comando de Tite, Flamengo estreia na Libertadores sem tomar gols

Iniciando a temporada de 2024, o Flamengo estreia na Libertadores nesta terça-feira (02), às 19h (horário de Brasília), contra o Milonarios, da Colômbia. Sob comando de Tite desde outubro do ano passado, o clube carioca tem se destacado pela defesa sólida e ataque de muitos gols.

Até agora, o Rubro-Negro não sofreu gols em 12 jogos, com 10 vitórias e dois empates, somando 88,9% de desempenho. Foram 27 gols marcados e nenhum sofrido com a supervisão do ex-técnico da Seleção Brasileira.

O único gol que a equipe sofreu na temporada foi no empate de 1 a 1, contra o Nova Iguaçu, pela 2° rodada do Campeonato Carioca. Na partida, o time estava escalado com jogadores das categorias de base. Mário Jorge, do sub-20, foi quem comandou a equipe na ausência de Tite.

Campeonato Carioca

Nesta terça-feira (02), o Flamengo enfrenta o Milonarios em meio à final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, único time que fez gol no Mengão em 2024. No jogo de ida, no último sábado (31), o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com dois gols de Pedro e um contra do meia Ronald dos Santos Silva.

Brasileiros na Libertadores

A fase de grupos do campeonato começa nesta terça-feira (02). Além do Rubro-Negro, o Grêmio é outro clube brasileiro a jogar hoje, contra o The Strongest, fora de casa, às 21h (horário de Brasília). Na quarta-feira (03), o Botafogo pega o Junior Barranquilla, às 19h, e o Palmeiras enfrenta o San Lorenzo, às 21h30.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)