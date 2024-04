Lewis Hamilton revela conversa com Serena Williams e Michael Jordan sobre aposentadoria

Aos 39 anos, o heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton ainda sente que tem mais tempo na F1. O inglês assinou um contrato de três anos com a Ferrari, que começa a partir de 2025. Mesmo que ainda não esteja prensando em se aposentar, o piloto revelou que já procurou grandes ícones do esporte mundial, como Serena Williams e Michael Jordan, para conversar sobre o assunto.

Em entrevista para a GQ, Lewis contou que ouviu os conselhos dos amigos para tomar as próprias decisões sobre o sua aposentadoria.

VEJA MAIS

“Conversei com tantos atletas incríveis, de Boris Becker a Serena Williams, até mesmo Michael Jordan, que estão aposentados, ou alguns que ainda estão competindo, e o medo do que está por vir. Muitos deles me disseram: ‘Parei muito cedo’. Ou: ‘Fiquei tempo demais’. ‘Quando acabou, eu não tinha nada planejado’. ‘Meu mundo inteiro desmoronou porque toda a minha vida girava em torno desse esporte’“, relatou o inglês.

Hamilton é o maior vencedor da história da Fórmula 1. O inglês possui sete títulos mundiais, sendo o recordista ao lado de Michael Schumacher, 103 vitórias e 104 pole position. Além disso, Lewis é o terceiro piloto com mais corridas na categoria, com 335 GPs.

O heptacampeão passou a maior parte da carreira na Mercedes, onde teve a parceira de maior sucesso na Fórmula 1. No entanto, o piloto assinou com a Ferrari e vai piloto pela Scuderia a partir de 2025. Hamilton ainda busca o oitavo título e a aposentaria, que há alguns anos não passaria dos 40 anos, parece está um pouco distante.

O piloto afirmou que já tem ideias sobre o que pode e quer fazer quando não estiver mais correndo. Segundo ele, moda e cinema são duas de suas paixão para investir.

“As pessoas me perguntam o tempo todo: ‘Onde você se vê daqui a cinco anos?’. E eu nunca fui capaz de olhar tão longe. Mas agora estou em um lugar em que posso fazer um mapa um pouco mais à frente. Há algumas coisas muito legais que acontecerão nos próximos dois anos”, declarou Hamilton.

Atualmente, Lewis Hamilton ocupa apenas a 10º posição do campeonato, com oito pontos. O piloto está tendo dificuldades neste início de temporada por conta dos problemas no carro da Mercedes, que não conseguiu se adaptar ao regulamento.