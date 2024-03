Felipe Massa entra na Justiça por título de 2008 da Fórmula 1 e pede indenização; entenda

O piloto Felipe Massa entrou com um processo contra a Fórmula One Group, empresa responsável pela administração da F1, na Superior Corte de Justiça de Londres, em busca do título de 2008. Na época, o brasileiro perdeu na última corrida para o inglês Lewis Hamilton. A temporada daquele ano foi marcada pelo escândalo do GP de Singapura.

Além da F1, o piloto também processa Bernie Ecclestone, ex-CEO da empresa que comandava a Fórmula 1. O principal objetivo da ação é garantir a Massa uma "reparação" pela perda do título

Os representantes de Felipe Massa alega que tanto a categoria F1 quanto Bernie Ecclestone falharam na investigação de Singapura. Naquele GP, Nelsinho Piquet bateu de proposito para benecifiar Fernando Alonso, que venceu a prova, mas ficou em quinto lugar no campeonato.

Na corrida, Massa liderava antes da batida. Contudo, termibnou a prova em 13º por conta de um erro da Ferrari no pit stop. Enquanto isso, Hamilton finalizou a prova em terceiro, com seis pontos. No final, a diferença entre Lewis e o brasileiro foi de apenas um ponto.

Com isso, o Felipe, busca o reconhecimento como campeão daquele ano por parte da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e uma indenização por conta das perdas comerciais sofridas.

Relembre o caso

Durante do GP de Singapura, realizado em 2008, Lewis Hamilton e Felipe Massa eram as principais apostas ao título e disputavam a liderança do campeonato. Na ocasião, o heptacampeão tinha um ponto a mais que brasileiro( 78 a 77).

O final de semana parecia perfeito para Massa. Ele foi pole position e assumiu a ponta da corrida sem muitas dificuldades. No entanto, na volta 14, o brasileiro Nelsinho Piquet, então piloto da Renault, bateu sozinho e um safety car entrou na pista. Os pilotos aproveitaram o tempo de pit stop reduzido e foram para os boxes para trocar os pneus e reabastecer.

Fernando Alonso, também da Renault, havia parado antes e levou vantagem com a entrada do safety car. Assim, ele assumiu a liderança da prova e venceu. Ja Massa, teve problemas com a parada no box da Ferrari. Os mecânicos liberaram o brasileiro com a mangueira de combustível ainda presa no carro e a gasolina se espalhou por todo o pit lane.

O piloto precisou retornar a posição no box para retirar a mangueira. Felipe foi para o final do grid, se recuperou, mas terminou a prova em 13°, sem pontos. Já Hamilton foi terceiro.

Na última prova da temporada, no GP do Brasil, Massa venceu em casa, mas Hamilton passou na linha de chagada na quinta posição e garantiu o título.

No ano seguinte, foi descoberto que a batida de Nelsinho foi armada para ajudar Alonso. Na época, os envolvidos na manipulação foram punidos, mas Fernando conseguiu se livrar e Piquet nunca mais voltou para a F1.

O caso parecia resolvido até que no último ano, Bernie Ecclestone afirmou que soube do escândalo ainda em 2008 e que não quis revelar o caso para não desgastar a categoria. Após a declaração, o ex-chefe da F1, que está com 93 anos, disse não se lembrar da declaração,

A fala de Ecclestone foi o insight para Massa entrar com o pedido de reparação pelo título perdido.