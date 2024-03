Presidente da FIA é investigado por suposta tentativa de manipulação em corrida da F1, diz site

A Fórmula 1 chega à segunda corrida de 2024 no próximo sábado (9), no entanto, a temporada já está bastante movimentada, com investigações, negociações e polêmicas. A última delas envolve o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem. Segundo o site britânico BBC, o dirigente estaria sendo investigado por manipulação no GP da Arábia Saudita de 2023.

O caso envolveria as punições que o piloto da Aston Martin, Fernando Alonso, que quase perdeu o 100° pódio da carreira após ser punido em 10 segundos por conta de uma infração no pit stop enquanto cumpria uma penalização de 5 s.

O relatório da investigação teria sido assinado pelo diretor compliance Paolo Basarri, segundo a BBC, e afirma que Sulayem "exigiu que os comissários revertessem sua decisão sobre a situação" do espanhol.

Ainda conforme as informações publicadas, o presidente da FIA teria ligado para o sheik Abdullah Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa, que é o vice-presidente da federação no Oriente Médio e Norte da África, dizendo que "esperava que os comissários revogassem a penalidade".

O caso

Fernando Alonso recebeu uma punição de 5 segundos durante o GP da Arábia Saudita por ter largado fora da posição certa no grid. Com isso, ele foi para o pit stop, sob safety car, e cumpriu a pena. No entanto, foi identificado que o macaco traseiro estava encostado no carro durante o momento em que o bicampeão cumpria a penalização.

O Centro Remoto de Operações analisou e puniu novamente Alonso, já que o fato do equipamento ter encostado no carro contraria a regra de que não pode haver contato com o carro durante o pagamento de uma punição. E o espanhol recebeu uma penalização de 10 s. Assim, o bicampeão perdeu o pódio.

Contudo, após a corrida, a Aston Martin conseguiu reverter a situação, sob o argumento de que outras equipes já tinham estado em situações parecidas e não foram punidas. Os comissários acataram o pedido e devolveram o pódio, que havia ficado do George Russell, ao bicampeão.

Até o momento, não há um posicionamento oficial, tanto da FIA quanto da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Arábia Saudita ocorre justamente neste sábado (9), em meio a essa nova polêmica da F1.