F1: Max Verstappen confirma favoritismo e vence o GP do Bahrein de Fórmula 1

Começou como terminou: Max Verstappen na ponta. O holandês não deu chances para os adversários e venceu o Grande Prêmio do Bahrein de Formula 1 neste sábado (2). A Red Bull também confirmou seu favoritismo e Sergio Pérez finalizou em segundo e Carlos Sainz, da Ferrari, completou o pódio. A corrida marca o início da temporada de 2024 da Fórmula 1, que terá 24 corridas durante o ano.

Com a vitória, Max garante oito triunfos consecutivos e ele chega à marca de 55 vitórias na carreira. Assim como terminou a temporada passada, Verstappen lidera o campeonato com 26 pontos, já que também fez a volta mais rápida. A Red Bull soma 44 no mundial de construtores. O próximo GP será no próximo sábado (9), na Arábia Saudita.

VEJA MAIS

"Acho que hoje foi ainda melhor do que o esperado. O carro estava ótimo em todos os compostos, foi realmente bom de dirigir. Foi muito divertido, me senti muito bem no carro. É especial ter dias assim, onde tudo parece perfeito e você se sente um só com o carro. É uma temporada longa. Alguns dias de descanso e sim, vamos de novo!", declarou o tricampeão após a prova.

Como foi a corrida

O GP do Bahrein não teve grandes emoções e, no final, deu o que todos já esperavam: vitória da Red Bull. Depois de conquistar a Pole Position da corrida, Max Verstappen não deu espaço para Charles Leclerc, que largou de segundo, ou George Russell, que vinha logo atrás, tentar atacar. O holadês fez uma largada segura e continuou na ponta.

Sem muitas dificuldades, o tricampeão liderou a prova de ponta a ponta e a "briga" ficou do segundo lugar para baixo. Após largar da quinta colocação, Sergio Pérez se recuperou bem, superando Carlos Sainz, Charles Leclerc e George Russell, e terminou a corrida em segundo, garantindo mais uma dobradinha para a RBR.

Charles Leclerc começou a prova em segundo, no entanto, o monegasco não parecia confortável com o carro e não conseguia acompanhar o ritmo de Verstappen. Enquanto o líder estava cada vez mais distante, Russell se aproximou e, após um erro do piloto da Ferrari, assumiu a vice-liderança. No entanto, Pérez chegou forte para tomar a posição do inglês, onde terminou a prova.

Sainz e Leclerc se encontraram na volta 11 da corrida. Na briga pela quarta posição, o espanhol, que parecia ter mais ritmo de corrida, foi para cima do companheiro de equipe. Charles recuou e Carlos assumiu a posição.

Além disso, após os dois trocarem de pneu, o espanhol ainda ultrapassou o monegasco uma segunda vez na corrida e, na volta 18, passou Russell, garantindo o primeiro pódio do ano.

Para esquecer

Enquanto Russell classificou entre os três primeiros, Lewis Hamilton, que está de saída da Mercedes, largou na nona colocação. O heptacampeão havia mencionado que sacrificou o ritmo de classificação para ter um bom ritmo de corrida. No entanto, a estratégia não deu certo.



O inglês ficou preso na mesma posição por 10 voltas até conseguir ultrapassar Fernando Alonso, que também não teve um bom ritmo. Após a segunda parada no box, Hamilton ultrapassou Oscar Piastri da McLaren e, no final, conseguiu chegar em sétimo. Lewis ainda teve de lidar com a quebra do assento durante a corrida.

Nico Hulkenberg também vai querer esquecer esta corrida. Após largar em 10°, o piloto da Haas se envolveu em uma batida na largada da prova, precisou ir para o box, trocar a asa dianteira e mudar a estratégia. No entanto, o alemão não teve reação e terminou o GP em 16°.

Valtteri Bottas não teve uma boa estreia de temporada. O finlandês ficou mais de um minuto no box após a metade da prova por conta de um problema no pneu dianteiro esquerdo que ficou preso. Com isso, o piloto da Sauber não conseguiu se recuperar e terminou a prova em 19º, à frente apenas de Logan Sargente, da Williams.

No mais, a corrida não teve muitos desdobramentos. A Alpine demonstrou que realmente não tem um carro competitivo para este início de temporada. Esteban Ocon e Pierre Gasly saíram das últimas duas posições e terminaram em 17° e 18°, respectivamente.

Confira o resultado do GP do Bahrein

Max Verstappen (RBR) Sergio Pérez (RBR) Carlos Sainz (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Guanyu Zhou (Sauber) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (RB) Yuki Tsunoda (RB) Alexander Albon (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Esteban Ocon (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Sauber) Logan Sargeant (Williams)