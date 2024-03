GP do Bahrein: Verstappen garante primeira pole position de 2024 na F1; confira o grid

Max Verstappen não garantiu o primeiro lugar durante os treinos livres para o GP do Bahrein, mas conquistou a primeira pole position de 2024 na Fórmula 1 nesta sexta-feira (1º). O piloto holandês da RBR larga na frente de Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes) no Circuito Internacional de Sakhir. A corrida está marcada para este sábado, às 12h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

O atual tricampeão mundial finalizou a classificatória com 1m29s179 e conquistou a 33ª pole position da carreira. Verstappen também saiu em primeiro lugar na última corrida de 2023, em Abu Dhabi. No primeiro circuito de 2024, Leclerc e Russell saem atrás do holandês - respectivamente, os pilotos anotaram +0s228 e +0s328.

“O Q3 foi difícil, mas feliz por estar na pole. Para ser honesto, foi um pouco inesperado, mas na classificação o carro veio até nós”, disse Max Verstappen.

O Q1 foi liderado por Carlos Sainz (Ferrari), assim como o segundo treino livre desta quinta-feira, 29. Os pilotos Valtteri Bottas (Sauber), Guanyu Zhou (Sauber), Logan Sargeant (Williams), Esteban Ocon (Alpine) e Pierre Gasly (Aplpine) foram eliminados.

Já no Q2, Leclerc dominou com a melhor marca do final de semana: 1m29s165. Apesar disso, ele não está satisfeito com o resultado: “Estou um pouco desapontado. Fizemos uma boa classificação, mas tem sido traiçoeiro até agora. Estamos em um lugar melhor do que no ano passado”. Os pilotos eliminados foram Yuki Tsunoda (RB), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Daniel Ricciardo (RB) e Kevin Magnussen (Haas).

Confira o resultado da classificatória - GP do Bahrein

Max Verstappen (RBR) - 1m29s179

Charles Leclerc (Ferrari) - +0s228

George Russell (Mercedes) - +0s306

Carlos Sainz (Ferrari) - +0s328

Sergio Pérez (RBR) - +0s358

Fernando Alonso (Aston Martin) - +0s363

Lando Norris (McLaren) - +0s435

Oscar Piastri (McLaren) - +0s504

Lewis Hamilton (Mercedes) - +0s531

Nico Hulkenberg (Haas) - +1s323

Yuki Tsunoda (RB) - Q2

Lance Stroll (Aston Martin) - Q2

Alexander Albon (Williams) - Q2

Daniel Ricciardo (RB) - Q2

Kevin Magnussen (Haas) - Q2

Valtteri Bottas (Sauber) - Q1

Guanyu Zhou (Sauber) - Q1

Logan Sargeant (Williams) - Q1

Esteban Ocon (Alpine) - Q1

Pierre Gasly (Alpine) - Q1

A aguardada corrida do GP do Bahrein ocorre neste sábado, 2, a partir das 12h (horário de Brasília).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)