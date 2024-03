Enzo Fittipaldi homenageia tio-avô em estreia da F2 2024: ‘Obrigado, tio Wilsinho!'

Enzo Fittipaldi, piloto brasileiro da Van Amersfoort Racing, presta homenagem ao tio-avô Wilson Fittipaldi, que morreu na semana passada. “Obrigado, tio Wilsinho!” (traduzido do inglês “Thank you, tio Wilsinho!”) está escrito no casco do capacete de Enzo. A primeira etapa da Fórmula 2 ocorre neste final de semana, como apoio à Fórmula 1 no GP do Bahrein, em Sakhir.

O piloto destaca que Wilsinho e Emerson Fittipaldi (avô) formaram a única equipe brasileira da história na F1. “Terei um capacete especial neste final de semana para homenagear o tio Wilsinho Fittipaldi, um grande piloto de carros que foi o pioneiro para os pilotos brasileiros. O tio Wilsinho está em um lugar bem melhor agora e espero fazer dele bem feliz conseguindo vitórias e carregando o nome Fittipaldi no topo do pódio do mundo do automobilismo internacional”, fala Enzo.

O jovem de 22 anos estreou na F2 em 2023, pela Carlan. Nesta temporada, Enzo está na Van Amersfoot Racing e segue os passos da família, buscando se tornar o quinto Fittipaldi a chegar na F1.

Wilson Fittipaldi morreu em 23 de fevereiro, devido complicações de um engasgo sofrido no Natal de 2023, quando completou 80 anos. Ex-piloto de F1, Wilsinho era irmão mais velho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e fundador da Copersucar-Fittipaldi.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)