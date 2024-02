Morre aos 80 anos Wilson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1, após parada cardíaca

O ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi Jr. morreu nesta sexta-feira (23), aos 80 anos. O brasileiro foi pioneiro do automobilismo no Brasil e chefe da única equipe brasileira que já chegou à F1.

Wilsinho, como era conhecido, era irmão de Emerson Fittipaldi, bicampeão da F1. O ex-piloto teve uma parada cardíaca no dia 25 de dezembro de 2023, ele foi levado para o hospital e reanimado no pronto-socorro da unidade de Itaim, bairro de São Paulo.

Fittipaldi engasgou com um pedaço de carne durante o almoço de natal, quando comemorava seu aniversário de 80 anos. O acidente acabou causando a parada cardíaca.

Durante dois meses, Wilsinho ficou sedado e intubado no hospital e não reagia aos tratamentos médicos. Além disso, o brasileiro já tinha a saúde fragilizada. Ele estava com Parkinson desde 2012 e necessitava de cuidados especiais.

Carreira

Wilsinho começou a carreira no automobilismo na Fórmula Vee, na década de 1960, teve passagens pela Fórmula 2 da Europa até chegar à F1, onde correu entre os anos de 1972 até 1975, participando de 38 GPs oficiais.

Diferente do irmão, Wilsinho não teve vitórias na Fórmula 1. No entanto, o ex-piloto teve um papel importante no desenvolvimento do automobilismo no Brasil.

Em 1975, ao lado de Emerson, Wilsinho fundou a Copersucar-Fittipaldi, única equipe brasileira que já chegou à Fórmula 1.