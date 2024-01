Wilson Fittipaldi é internado ao se engasgar no almoço de Natal e sofrer parada cardíaca

O ex-piloto de Fórmula 1 Wilson Fittipaldi está internado em um hospital particular de São Paulo após sofrer uma parada cardíaca ao se engasgar com um pedaço de carne durante um almoço de Natal, quando também celebrava seu aniversário de 80 anos. A informação foi divulgada pela esposa de Wilson, Rita Fittipaldi, em uma publicação no Instagram.

No post, Rita explicou que Wilson precisou ser reanimado e está sedado e entubado. Ela pediu apoio e mensagens positivas para a recuperação do marido, destacando que estão aguardando o momento em que ele acordará.

"No almoço de Natal o Wilsinho engasgou com um pedaço de carne e teve uma parada cardíaca. Foi reanimado e se encontra sedado e entubado. Estamos aguardando ele acordar. Ele tem um histórico pós-cirúrgico difícil de retorno pós-sedativo. Um dia por vez, vamos aguardar", afirmou Rita Fittipaldi.

A família também agradeceu as mensagens de apoio recebidas até o momento. "Ontem recebi inúmeros telefonemas e mensagens carinhosas de apoio para toda família, o @fittigram está conosco todos os dias. Agradeço todas as mensagens, sei que são elas que nos dão forças nesse momento tão difícil. Continuem com vibrações positivas de saúde e restabelecimento para o Wilsinho. Deus fará o melhor!", finalizou.

Wilson Fittipaldi começou no automobilismo na década de 60 ao lado do irmão mais novo e bicampeão mundial Emerson Fittipaldi. Em 1972, ingressou na Fórmula 1, onde competiu por duas temporadas como piloto, alcançando seu melhor resultado com um quinto lugar no GP da Alemanha em 1973.

O hospital onde ele está internado informou que não pode divulgar boletins sobre o quadro de saúde de seus pacientes por sigilo médico.