Após passar réveillon na Bahia com modelo brasileira, Lewis Hamilton desembarca no Rio de Janeiro

O piloto Lewis Hamilton está aproveitando as férias no Brasil. Após passar a virada de ano em Trancoso, na Bahia, o inglês já desembarcou em seu novo destino: o Rio de Janeiro. Hamilton está hospedado em um hotel em Copacabana, na Zona Sul da cidade, e foi visto por fãs na noite da última terça-feira (2).

Esta já é a terceira visita de Hamilton ao Rio de Janeiro, onde esteve em 2013 e 2022. O heptacampeão da Fórmula 1 foi nomeado cidadão honorário do Brasil ainda em 2022.

VEJA MAIS

No ano novo, o piloto estava acompanhado da modelo brasileira Juliana Nalú, de 25 anos, com quem já havia passado o réveillon anterior, na Antártida. A carioca é ex-namorada do polêmico rapper americano Kanye West.

Fãs do piloto reagiram à presença dele no Rio de Janeiro nas redes sociais e avisaram: estão de olho nos passos de Hamilton em solo carioca. Alguns chegaram a brincar sobre acompanhar os passos do piloto.

“Eu tô pertinho do Lewis Hamilton e não vou ver ele, como assim vida”, escreveu.