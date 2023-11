Bruna Marquezine e Lewis Hamilton juntos? Internautas apontam indícios de romance

Algumas interações entre Bruna Marquezine e Lewis Hamilton estão chamando a atenção dos fãs da dupla. Internautas estão listando indícios de romance entre eles, e os rumores ganharam força após viralizar um vídeo de Bruna próxima à área onde o piloto estava no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, no último domingo, 5.

Através das imagens, é possível ver Bruna, Sasha e João Figueiredo observando o piloto e conversando com algumas pessoas próximos a um carro de corrida. A atriz também troca palavras com algumas pessoas do evento. O momento foi o suficiente para os fãs começassem a shippar os dois.

No final do ano passado foi a vez de Iza. A foto de um jantar da cantora, Seu Jorge e Lewis Hamilton, que recebeu o título de cidadão brasileiro, viralizou nas redes. Internautas foram a loucura torcendo para que Iza e Hamilton formassem um casal, mas a moça logo tratou de negar qualquer tipo de romance.