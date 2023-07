Bruna Marquezine responde boatos de affair com João Guilherme

Após a festa junina que viralizou na internet no último final de semana, Bruna Marquezine tem sido alvo de comentários na internet. Segundo os internautas, a atriz está tendo um affair com João Guilherme, influenciador e ex-namorado de Jade Picon.

Durante o evento, a estrela brasileira do filme "Besouro Azul", foi vista acompanhando João Guilherme em uma corrida de saco e equilibrando uma laranja com a testa durante uma brincadeira. As cenas foram o bastante para os rumores de um possível relacionamento circularem na web.

Neste domingo (2), Marquezine usou as redes sociais para se manifestar respondendo o tuíte de uma seguidora. “Eu queria é estar com tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e tão problematizando. É domingo hoje e eu filmo até às 04:00, sabe?!”, escreveu em seu perfil no Twitter.

No momento, a atriz se dedica às filmagens de uma nova série, ainda não revelada. Além disso, Bruna estreia em seu primeiro filme internacional, "Besouro Azul", da DC Comics.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)