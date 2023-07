Bruna Marquezine pede para fãs não atacarem Jade Picon: 'Parem com isso'

A atriz Bruna Marquezine se manifestou nas redes sociais na noite de ontem, 2, após seus fãs se posicionarem contra os fãs da influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon. A atriz não gostou da briga entre fãs e comentou: "Parem com isso, por favor". Confira!

A “briga de fãs” começou após Bruna Marquezine promover uma festa Junina e aparecer dançando em um vídeo com o cantor João Guilherme, na última sexta-feira, 30. O fãs de Jade, ex do cantor, não gostaram da aproximação, pois torcem pela volta dos dois.

No twitter uma usuária publicou uma indireta para os fãs de Jade Picon, após ataques contra a atriz Bruna Marquezine. Uma fã de Bruna disse: "Que que essas fãs da Jade Picon querem atacando a Bruna, hein? Virem gente suas inúteis, vão cuidar da vida da sub que vocês chamam de ídola e deixem a Bruna Marquezine em paz", comentou.

A atriz que interpretará Penny no filme “Besouro Azul”, não gostou da atitude e apelou: "Parem com isso, por favor".