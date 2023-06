Jade Picon curte affair com jogador durante férias na Europa

A viagem das amigas solteiras pela Europa sob comando da cantora Anitta segue dando o que falar. Uma das amigas convidadas, Jade Picon engatou um affair com o jogador Rodrigo Guth, que está acompanhando a tour desde que as gatas estacionaram na Croácia.

Rodrigo tem 22 anos, é brasileiro, e atua no futebol holandês. O rapaz já foi apontado como affair de Anitta no passado, quando se encontraram para andar de barco com Vini Jr, amigo em comum dos dois.

Porém, desta vez, a cantora foi o cupido. Em vários vídeos, incansavelmente postados pela turma, que ainda tem Marina Senna e a cantora Vivi no elenco, Rodrigo e Jade sempre aparecem lado a lado. Seja interagindo com outros integrantes da trupe ou mais isolados.

Guth é uma das revelações do Campeonato Holandês e equipes europeias estão de olho nele para a janela de transferência que acontece agora em julho, durante as férias de verão dos atletas. O defensor foi revelado pelo Coritiba e hoje atua pelo Fortuna Sittard.

Confira alguns registros de Jade Picon na viagem de férias na Europa:

