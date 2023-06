Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos em bar após rumores de romance

Está aumentando os rumores de um novo casal. Afinal não é de hoje que especula-se uma paixonite entre Bruna Marquezine e João Guilherme. O que tomou ainda mais forma após os dois terem saído juntos na noite de sexta-feira, 16, no Rio de Janeiro.

A dupla esteve em um bar no bairro de Botafogo, na Zona Sul da cidade, e uma das funcionárias da casa registrou o encontro, posando separadamente com os dois. João Guilherme e Bruna curtiram em um discreto cantinho, uma roda de samba que rolava no local, sem serem incomodados, os dois passaram a tarde bebendo.

Essa semana, o programa "Fofocalizando" afirmou que existe um romance entre os dois. Há algum tempo João Guilherme vem dizendo que tem um crush na atriz, apontada como namorada de Xolo Maridueña, seu par romântico em "Besouro Azul".

Confira as fotos divulgadas pelo perfil Gossip do Dia que mostram uma fã posando com os dois separadamente, mas no mesmo local:

