Michelle Bolsonaro dispara contra Bruna Marquezine: ‘Feia e vulgar’

A primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou o look usado por Bruna Marquezine em um desfile em Londres, na Inglaterra. No evento, a atriz brasileira apostou em um vestido preto, transparente, com recortes nos braços e na lateral das pernas, deixando à mostra seu biquini preto.

Após a divulgação do visual por um perfil de fofoca, a primeira-dama não deixou de opinar e chamou a artista de "feia e vulgar". “A pessoa gosta de ser feia e vulgar”, disparou Michelle Bolsonaro.

O comentário rapidamente viralizou nas redes sociais. Os fãs de Bruna Marquezine fizeram chacota do posicionamento da primeira-dama. "Querendo chamar a Bruna Marquezine de feia e vulgar chega a ser piada", ironizou um seguidor. "Essa mulher tem sérios problemas", debochou um outro internauta.

Até o momento, Bruna Marquezine não respondeu ao comentário de Michelle Bolsonaro. Ela apenas divulgou fotos de sua participação na Burberry, no último domingo (25), e curtiu alguns elogios dos fãs sobre o vestido.