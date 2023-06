Mulheres Apaixonadas: Mãe de Salete morre assassinada com tiro no peito; veja detalhes da cena

Uma das cenas mais chocantes de ‘Mulheres Apaixonadas’, trama de Manoel Carlos em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, é o assassinato da ex-garota de programa, Fernanda (Vanessa Gerbelli).

Na ficção, Vanessa Gerbelli interpreta a mãe de Salete (Bruna Marquezine) e ex-namorada de Téo (Tony Ramos), com quem também tem outro filho, o Lucas (Victor Cugula). O assassinato da personagem com uma bala perdida resulta em um morte trágica, tornando a cena uma das mais importantes na carreira de Vanessa Gerbelli e Tony Ramos.

Após meses de ‘preparação’ na trama através dos pesadelos de Salete com um anjo que alertava sobre a partida da mãe, a cena vai ao ar no capítulo 50. Téo lembra dos sonhos da filha no mesmo instante em que Fernanda sai do carro em pânico, e logo em seguida, é vítima de um tiroteio.

Téo tenta salvar a ex-namorada, mas não consegue. Os dois caem desmaiados em meio ao caos, que precisou ser gravado diversas vezes no Leblon, Rio de Janeiro. Mesmo trágico, o momento serviu de abertura para Salete descobrir quem era seu pai biológico, no último capítulo da trama.

Com um show de atuação, não é atoa que a cena seja lembrada e admirada pelos espectadores após 20 anos da exibição original.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)