Terra e Paixão: Antônio faz ameaça após desconfiar que Daniel está apaixonado por Aline

Em "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) já sabe que Daniel (Johnny Massaro) está tendo um caso com uma mulher e aprovou a relação do filho. Durante a conversa, o vilão acabou elogiando tanto o advogado que esqueceu de perguntar quem é a amada. Agora, desconfiado de que seja Aline (Bárbara Reis), o produtor rural ameaça Irene (Gloria Pires) e põe em jogo a herança do rapaz.

O vilão descobre que Irene visitou a casa da produtora rural e começa a desconfiar de que possa ter uma ligação com o novo caso amoroso do filho. Para descobrir a verdade, Antônio chama a esposa e comenta sobre a conversa que teve com Daniel.

"Passou pela minha cabeça, sabe. Daniel veio falar comigo, diz que está apaixonado, não pela Graça, mas por outra. Conversamos sobre o assunto e acabei sem saber o nome dessa outra. Mas, de repente, pelo que ele me disse, é só uma desconfiança, pode ser aquela mulher, a Aline."

Irene, que sabe do envolvimento do advogado com a inimiga de Antônio mente e diz que foi ao local para tentar fazer um acordo com a viúva. A dondoca não consegue convencer o marido e ele deixa claro para a esposa que, se Daniel estiver com Aline, vai perder a herança milionária dos La Selva.

"Fique sabendo. Se o Daniel se apaixonar, se tiver qualquer coisa com ela, mesmo um beijo, não herda um centavo do que é meu. Nem um centavo! Eu jamais aceitaria meu filho com minha pior inimiga. Essa mulherzinha que me enfrentou. Ele perde tudo."

