Terra e Paixão: Antônio ameaça Luigi e faz acordo com o italiano

Com o casamento da filha Petra (Débora Ozório) cada vez mais próximo, Antônio (Tony Ramos) chamou Luigi (Rainer Cadete) para ter uma conversa e acabar com os planos do italiano, que sonha em dar um golpe na milionária família La Selva. O ricaço deixou claro ao genro que ele e a agrônoma não casarão com comunhão de bens.

VEJA MAIS

O marido de Irene (Gloria Pires) deixou o italiano constrangido e sem saída ao informar que percebeu que a vinda dele ao Brasil tinha um objetivo: dar um golpe em Petra.

"Você ia acabar fugindo com umas joias, umas bobagens, só que você chegou aqui e viu que eu tenho muito dinheiro e aí resolveu casar", disse o produtor rural.

Em seguida, Luigi explica ao sogro que tem sentimentos pela garota e que ela precisa de cuidados com a dependência de remédios. Mesmo após "abrir o coração", o golpista não conseguiu convencer Antônio sobre a relação com Petra e recebeu uma ordem para continuar no casamento, após ter o golpe descoberto.

"Se você pensa que vai casar com comunhão de bens, pode esquecer! Não vai ter isso, não, mas não se preocupa, você vai ter uma vida boa. E não tem que aceitar ou deixar de aceitar. Eu tô mandando!", disse o vilão.

Apavorado, o italiano fica ainda mais desesperado após a ameaça do poderoso de Nova Primavera, mas concorda com as condições dadas pelo milionário. "Agora, se ela reclamar, se ela sofrer por tua causa, você já sabe: vai acabar no fundo do rio para sonhar com minhoca. Certo?", diz Antônio.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)