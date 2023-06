Terra e Paixão: Assim como Luigi, Rainer Cadete também já morou na Itália; veja foto

O ator Rainer Cadete usou o Instagram para mostrar que tem algo em comum com seu personagem Luigi, na novela "Terra e Paixão". Na trama, Luigi é um italiano que chega ao Brasil para casar com Petra (Débora Ozório). Quando era adolescente, o artista morou na Itália com a mãe e o padrasto e mostrou uma foto desse período, nas redes sociais.

Na rede social, o global compartilhou uma foto em Veneza, da época em que morava na Itália, dos 11 aos 13 anos. Lá, sua mãe casou com um italiano e, enquanto morava no país europeu, ele conheceu a cidade que fica ao norte da Itália e guardou a lembrança em uma fotografia que recebeu elogios pelos seguidores.

Luigi menor foi flagrado dando umas voltinhas pela bela Venezia", brincou o ator.

Rainer Cadete na Itália (Divulgação/Instagram: @rainercadete)

"Então ele é da realeza mesmo?", brincou uma internauta, fazendo referência ao personagem da novela. "Ele já era um lindo príncipe que morava no Castelo de família rica", disse outra.