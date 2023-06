Terra e Paixão: quem vai achar o filho de Aline na novela?

Em "Terra e Paixão", Caio (Cauã Reymond) está certo de que seu pai, Antônio (Tony Ramos), é o mandante do sequestro do filho de Aline (Bárbara Reis). Mesmo após o vilão negar, o peão continua empenhado em descobrir o paradeiro do garoto e é quem vai achar o local onde João (Matheus Assis) está escondido.

Desconfiado de que tudo seja plano do produtor rural para fragilizar Aline e assim conseguir se apossar das terras, o filho de Agatha (Bianca Bin) vai ao encontro de Ramiro (Amaury Lorenzo), capanga de Antônio, e pergunta onde o garoto está, mas o capataz desconversa e não dá informações sobre a localização.

Após o filho mais velho procurar seu capanga, Antônio ordena que o funcionário suma por um tempo, para evitar confusão. Com o apoio de Kelvin (Diego Martins) e Berenice (Thati Lopes), Ramiro passa um tempo escondido no Bar de Cândida (Susana Vieira), mas, ao sair, vai até o esconderijo onde está João e é seguido por Caio, que finalmente descobre o paradeiro do menino.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)