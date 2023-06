Terra e Paixão: filho de Aline é sequestrado por capanga de Antônio

Na novela "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) não desiste de tentar atingir Aline (Bárbara Reis). Primeiro, ele mandou assassinar Samuel (Ítalo Martins) e agora, durante o jantar de noivado de Petra (Débora Ozório), o vilão deu ordens para Ramiro (Amaury Lorenzo) raptar João (Matheus Assis), filho da viúva.

A mando do proprietário rural, o capanga invade as terras da ex-professora durante a noite e, em seguida, liga para o chefe afirmando que já foi até o local e cumpriu o serviço.

Após perceber que o filho está sumido, a viúva liga para Jonatas (Paulo Lessa) e juntos os dois começam a reunir familiares e amigos para localizar o garoto na propriedade de Aline.

Enquanto aproveita o noivado de Petra, o delegado da cidade, Marino (Leandro Lima), é informado do que aconteceu e sai da festa para investigar o desaparecimento. Caio (Cauã Reymond), que também está no local, percebe a movimentação e vai atrás do profissional.

Ao chegar na fazenda da amada, Caio observa um indício de que o filho de Aline foi sequestrado ao ver um galho quebrado em meio a mata. "Tenho certeza que pegaram o menino. Essas marcas aqui. Não tem dúvida, alguém raptou o seu filho, Aline", diz.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)