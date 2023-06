Vai Na Fé: Clara volta a trabalhar como modelo e recebe apoio de Helena

Na novela "Vai Na Fé", da Globo, Clara (Regiane Alves) está enfrentando muitos problemas desde que decidiu se separar de Theo (Emilio Dantas). A mãe de Rafa (Caio Manhente) já recorreu a uma tia para ajudar a pagar as dívidas e, agora, voltou a trabalhar como modelo e recebeu apoio e elogios de Helena (Priscila Sztejnman), sua nova namorada.

VEJA MAIS

Clara fica nervosa ao voltar a modelar, mas, após conversar com Helena, começa a se sentir a vontade e realiza a sessão de fotos com Max (Pablo Sanábio). Mesmo com o sucesso do trabalho, a mãe de Rafa fica triste ao perceber que o cachê ficou abaixo do que ela esperava receber.

A modelo explica para a namorada o motivo da frustração e recebe elogios. Além disso, Helena aproveita para reforçar que ela será uma inspiração para várias mulheres.

“Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá para pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou”, lamenta Clara.

Ao ver a amada desapontada, Helena faz questão de reforçar o amor que sente por ela e consegue deixar Clara feliz novamente. “Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo", declara a personal.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)