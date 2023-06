Vai Na Fé: Lumiar descobre a verdade sobre Theo

Em "Vai Na Fé", Lumiar (Carolina Dieckmann) é a única aliada a Theo (Emílio Dantas). Mesmo após ser alertada de que ele não é quem ela imagina, a advogada insiste em defender o amante. Tudo muda quando ela recebe um vídeo de uma vítima do vilão sendo ameaçada a não denunciar o abuso sofrido pelo empresário.

VEJA MAIS

Sem saber quem enviou o material, a advogada procura Ben (Samuel de Assis) e descobre que Orfeu (Jonathan Haagensen) está envolvido nos crimes de Theo. Ainda sem acreditar, Lumiar vai à cadeia falar com Orfeu, que se vinga e conta a verdade sobre o ex-marido de Clara (Regiane Alves).

"O Theo é podre. O vídeo é só a ponta do iceberg. Eu ameacei mais duas para conseguir livrar a barra daquele pilantr*. E agora aquele infeliz diz que não sabia o que tinha no container e me larga aqui. Filho da mãe!", fala.

Ao ver que Orfeu está irritado, a advogada continua sem acreditar que o amante seja um estuprador e acredita que o rapaz está inventando tudo só por estar com raiva de Theo.

"Pergunta para a Kate lá de Piedade. Sabe quem? Amiga da Jenifer. Ela foi amante do Theo por um bom tempo. O safado chegou a levar a 'novinha' para morar no 'apart' dele. Já que você não acredita em mim, fala com ela!", conta ele.

A filha de Dora (Claudia Ohana) faz o que o vilão pede e procura Kate, que confirma tudo. Chocada, Lumiar finalmente percebe que está se envolvendo e defendendo com um criminoso.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)