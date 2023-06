Vai Na Fé: Wilma vai a Lumiar e implora para Lui Lorenzo voltar aos palcos

Em "Vai Na Fé", Wilma (Renata Sorrah) precisa arrecadar fundos para a realização do filme produzido por Lucas (Vitor Thiré). Para conseguir o dinheiro, ela vai até Lumiar atrás de Lui Lorenzo (José Loreto) e implora para o filho voltar aos palcos, sem revelar o verdadeiro motivo para isso.

Acompanhada de Jairo (Lucas Oradovschi) e Lucas, a atriz chega ao Refúgio de Dora (Claudia Ohana) e Fábio (Zé Carlos Machado) e diz que está sentindo falta do filho e que precisa que ele e a banda se reúnam para fazer um novo show.

"Eu quero muito, muito ouvir você cantando mais uma vez", mente a ex-empresária.

O ex de Sol (Sheron Menezzes) imediatamente nega o pedido, afirmando que deixou a carreira de cantor no passado. Insistente, Wilma tenta mudar a decisão do filho mais uma vez. “Você quer que eu implore? Eu imploro! Lui, filho amado, faz um show para a mamãe! Quer que eu ajoelhe? Um show, Lui. Um showzinho só!”, fala.

Sem ceder ao pedido da mãe, que finalmente diz o verdadeiro motivo, Lui desabafa sobre como sempre foi tratado dentro de casa.

“A vida é engraçada. Até outro dia, a senhora não dava a mínima para as minhas músicas. Agora está toda mansa, me pedindo para fazer show. Estou curtindo ver a senhora precisando de uma coisa que só eu posso dar", diz ele.