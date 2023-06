Vai Na Fé: Ben e Sol se beijam e agitam a web; veja a reação do público

Após 20 anos separados, Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes) se beijaram novamente na novela "Vai Na Fé" e renderam comentários nas redes sociais com a cena tão aguardada pelo público. No Twitter, vários fãs do casal comemoraram o reencontro e declararam apoio para a relação seguir adiante.

A cena tão aguardada movimentou a web na noite da última terça-feira (13). No Twitter, os termos "Bensol" e "Vai Na Fé" foram parar nos assuntos mais comentados da rede social. Confira a reação dos fãs da novela:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)