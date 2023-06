Vai Na Fé: Hugo saiu da novela? entenda o que aconteceu com o personagem de MC Cabelinho

Em "Vai Na Fé", Hugo (MC Cabelinho) decidiu se afastar de Jenifer (Bella Campos) após conversar com Pablo (Dan Gregório) e entender que deveria ir embora da cidade. A mando de Orfeu (Jonathan Haagensen), o grafiteiro estava ameaçando as vítimas de Theo (Emilio Dantas) e decidiu ir contra as ordens do patrão, ficando na mira dos capangas do vilão.

Na novela das sete, o personagem de Cabelinho queria largar o mundo do crime para seguir na carreira de grafiteiro e continuar o namoro com Jenifer. Para isso, Hugo conversou com Orfeu, que aceitou o pedido, mas garantiu que o jovem teria que prestar serviços para pagar a dívida com ele.

O que aconteceu com Hugo em "Vai Na Fé"?

Após saber que Ben (Samuel de Assis) e Jenifer estavam indo atrás das mulheres abusadas por Theo, o dono do bar percebeu que isso traria prejuízos aos negócios e deu ordens a Hugo ameaçar as vítimas.

No capítulo da última quinta-feira (8), Hugo, que já havia ameaçado algumas das moças, decidiu ajudar a amada na investigação e acabou ficando na mira de Orfeu. O grafiteiro procurou Kate (Clara Moneke) e entregou um cartão com o contato de Grazi para que Ben conseguisse provas contra o empresário.

Com o depoimento de Grazi, Theo foi denunciado por abuso e Orfeu percebeu que Hugo estava ajudando Ben e Jenifer. Irritado, o vilão ordenou que Pablo matasse o garoto, mas o capanga, em consideração a amizade com o grafiteiro, não cumpriu a missão e o aconselhou a deixar a cidade.

Sabendo dos riscos, Hugo decidiu ir até a casa da namorada para avisar que iria para bem longe. “Te falar que eu nunca senti isso que eu sinto por você, mas tenho que ir. A conta chega para quem toma o caminho do erro. E eu peguei essa estrada lá atrás”, diz ele.

