MC Cabelinho e Bella Campos celebram amor em edição do namorados do Altas Horas

O programa Altas Horas deste sábado (12) é uma edição especial de Dia dos Namorados que promete aquecer os corações dos telespectadores, celebrando o amor entre casais famosos. Nas gravações, o estúdio da TV Globo recebeu convidados acompanhados de seus parceiros, compartilhando emocionantes relatos de suas histórias de amor e presenteando o público com apresentações musicais cheias de sentimento.

Entre os convidados, Bella Campos e MC Cabelinho protagonizaram um momento muito especial. No palco, a atriz declamou a letra de "Bem Melhor", música escrita pelo namorado em sua homenagem, enquanto ambos entoavam o sucesso "Minha Cura".

Durante a conversa com Serginho Groismann, o casal revelou como se aproximaram durante os ensaios para a novela das 7 da TV Globo, Vai na Fé.

"Tínhamos que fazer um exercício de ficar parados, como estátuas, e olhar para alguém. Eu procurava alguém, mas não encontrava, até que vi a Isabela, que estava olhando para o vento", contou ele, arrancando risadas da namorada.

"Olhei para ela, mas ela nem sequer olhou para mim. Depois, a chamei pelo direct, mandei um emoji de coração apaixonado, e a partir daí começamos a conversar, a nos entender... E hoje estamos aqui, gravando o Altas Horas".

Bella, cheia de admiração pelo namorado com quem compartilha cenas na novela, aproveitou a ocasião para elogiá-lo: "Eu o admiro muito. Além de decorar os textos, ele traz ideias para aprimorar as cenas. Fico impressionada e penso: 'Nossa, você é incrível'. É muito prazeroso atuar juntos, e em casa podemos ensaiar tranquilamente". As informações do Gshow.