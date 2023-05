Vai Na Fé: Namorados na vida real, Bella Campos e MC Cabelinho darão primeiro beijo na novela

A novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, vai finalmente atender ao pedido dos fãs do casal MC Cabelinho e Bella Campos. A dupla faz parte do elenco da trama dando vida aos personagens Hugo e Jenifer. Agora, na segunda fase do folhetim, os namorados da vida real irão se aproximar e a amizade logo evoluirá para um envolvimento amoroso.

No folhetim das sete, Hugo quer mudar de vida e largar o tráfico. Incentivado pelo pastor Miguel (Adriano Canider), o rapaz, que é grafiteiro, retorna à igreja de Piedade para dar aula de desenho às crianças do centro religioso.

Na primeira aula, o personagem de Cabelinho encontra a filha de Sol (Sheron Menezzes), que também fará parte das atividades ministradas por ele. Na cena que está prevista para ir ao ar nos próximos capítulos, Hugo ensinará a estudante de Direito de forma bem carinhosa, pegando na mão dela para que a jovem conduza os movimentos corretamente para desenhar.

Assim que os dois ficam próximos, o grafiteiro pergunta o motivo de Jenifer está observando demais ele. “Nada, só é engraçado ver o cara que sempre foi o marrento da escola falando que desenhar é como dançar”, responde a garota, sorrindo para Hugo.

Após a aula, Hugo e Jenifer sairão para comer um lanche de rua e continuam conversando. Nesse momento, o rapaz começa a elogiar a filha de Ben (Samuel de Assis). "Você sabe que eu acho você grandona. Mulher demais para um vagabund* tipo eu. E você? Está a fim de mim?”, dirá ele.

Jenifer fala que ainda não sabe o que sente por Hugo e então ele diz que "existe apenas um jeito de descobrir", surpreendendo a jovem com um beijo, que é presenciado por Kate (Clara Moneke), melhor amiga dela e ex do desenhista.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)