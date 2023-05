Vai Na Fé: Lui prepara surpresa e Sol fica irritada com o que descobre sobre o namorado; entenda

Na novela "Vai Na Fé", exibida pela Globo, Lui Lorenzo (José Loreto) está cada vez mais apaixonado e resolve preparar uma surpresa para melhorar o dia de Sol (Sheron Menezzes). O filho de Wilma (Renata Sorrah) planeja um "dia de spa" para a namorada, mas nem tudo sai como o planejado já que as profissionais contratadas acabam revelando para a dançarina que já tiveram um affair com o artista.

Para fazer a surpresa, Lui cancela o ensaio da banda para que a mansão fique livre para Sol. Ele diz para a namorada que sempre a vê na "correria" e queria fazer algo para que ela conseguisse relaxar e aproveitar.

O astro pop então contrata uma massoterapeuta e manicure para realizar os procedimentos na amada durante o dia de spa na mansão. Primeiro, a mãe de Jenifer (Bella Campos) ganha um banho de espuma sozinha, enquanto o cantor fica ao lado da porta.

“Estou amando esse momento comigo mesma, descansar sem culpa. Obrigada pela surpresa, Lui!", fala Sol.

Em seguida, o astro de "Joaninha" chama a massoterapeuta Juju, sem imaginar a confusão que a profissional vai iniciar e pôr fim ao descanso de Sol. "Lui conhece bem essas mãozinhas. Já passeei muito por aquele corpinho, minha filha. Quando ele me ligou pra um 'day spa' de uma hora para a outra achei até que a massagem era pra ele", conta a mulher, deixando a dançarina chocada.

Sol fica ainda mais irritada quando pergunta para Juju se ela já se envolveu com Lui no passado e a moça dá a entender que todo mundo já se relacionou com o galã. A manicure Titi entra no local logo depois e também confirma que teve um caso com o artista.

Mesmo após ter sido massageada e com as unhas feitas, a filha de Marlene (Elisa Lucinda) não consegue relaxar ao ficar sabendo do passado do namorado. Lui, sem saber de nada, encontra Sol e pergunta se ela aproveitou o presente.

“Sai de perto de mim, seu canalh*!”, grita Sol, deixando Lui sem entender nada.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)